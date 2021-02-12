شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالات بالأهلى بمطار القاهرة بعد حصوله على برونزية مونديال الأندية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت شركة ميناء القاهرة الجوى، على تنظيم احتفالية داخل صالة 4 بمطار القاهرة، بوصول بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى بعد حصوله على المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية والميدالية البرونزية، حيث كان فى استقبالهم فريق من العلاقات العامة بالمطار تحت إشراف الدكتور طارق إسماعيل، بحضور اللواء أشرف حافظ مدير مبنى الركاب 1 المعروف بالمطار القديم.

وتم استقبال البعثة بالورود، داخل صالة 4 بالمطار والمخصصة للطيران الخاص، فور وصولهم على متن طائرة خاصة تابعة لشركة مصر للطيران، وقدمت سلطات الأمن بالمطار، كافة التسهيلات اللازمة لبعثة الفريق لأنهاء إجراءات وصولهم، وتأمين خروجهم من المطار، وحرص عدد من الجماهير على التواجد خارج صالة المطار وقاموا بالتقاط الصور التذكارية مع البعثة.

يذكر أن فريق الأهلى توج بالميدالية البرونزية بكأس العالم للأندية المقامة حاليا بالدوحة بعدما فاز على بالميراس بضربات الجزاء الترجيحية، عقب انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى بينهما خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الخميس، بإستاد المدينة التعليمية لتحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال الأندية.



















































