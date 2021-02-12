شرطة التموين تضبط 1850 قضية متنوعة في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1850 قضية تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط مدير مطحن لانتاج الدقيق البلدي استخراج 82% بالقليوبية وقيامه بالتصرف في (أطنان قمح ببيعها في السوق السوداء) وبحوزته 20 "دقيق بلدي") غير صالحة للاستهلاك الآدمي لاحتوائها على حشرات وتشكل خطراً على الصحة العامة، وذلك تمهيداً لتوزيعها على المخابز البلدية.

وضبطت الحملات مدير مسئول عن مخزن تابع لأحد مطاعم الوجبات الجاهزة بدون ترخيص) بمحافظة القاهرة، بحوزته (طن "مقطعات دواجن – برجر") بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.