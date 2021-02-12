"دولاب مخدرات متنقل".. ضبط عاطلين حاولا تهريب أقراص مخدرة في الإسكندرية

الواقعة بدأت أثناء تفقد الحالة الأمنية بطريق الإسكندرية-القاهرة الصحراوي دائرة القسم من ضبط ( شخصين– مقيمين بدائرة مركز شرطة أبوالمطامير بالبحيرة ) وذلك حال قيادتهما سيارتين ملاكي وبحوزتهما (كمية من الأقراص المخدرة) وذلك حال قيامهما بعملية بيع وشراء الأقراص المخدرة المضبوطة بحوزتهما.

تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة ثان العامرية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط عاطلين حاولا تهريب أقراص مخدرة.

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية