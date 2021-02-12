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"دولاب مخدرات متنقل".. ضبط عاطلين حاولا تهريب أقراص مخدرة في الإسكندرية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة ثان العامرية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط عاطلين حاولا تهريب أقراص مخدرة.

الواقعة بدأت أثناء تفقد الحالة الأمنية بطريق الإسكندرية-القاهرة الصحراوي دائرة القسم من ضبط ( شخصين– مقيمين بدائرة مركز شرطة أبوالمطامير بالبحيرة ) وذلك حال قيادتهما سيارتين ملاكي وبحوزتهما (كمية من الأقراص المخدرة) وذلك حال قيامهما بعملية بيع وشراء الأقراص المخدرة المضبوطة بحوزتهما.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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