ارتكبوا 7 جرائم.. القبض على عصابة لسرقة المتاجر في الإسكندرية

أكدت تحريات ومعلومات مباحث قسم شرطة ثان المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية قيام شخصين– مقيمين بنطاق محافظة الإسكندرية – لهما معلومات جنائية ) بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهما تخصص في ارتكاب جرائم سرقات المتاجر، متخذان من دائرة أقسام مديرية أمن الإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

محمد يوسف

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