ورود وشيكولاتة وتشديدات أمنية.. كيف تم استقبال بعثة الأهلي بمطار القاهرة؟ صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد

استقبل مطار القاهرة الدولي عصر اليوم الجمعة، فريق النادي الأهلي، قادما من الدوحة على متن طائرة خاصة، بعد المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية والتي أقيمت هناك، والحصول على البرونزية البطولة بعد فوزه علي فريق بالميراس البرازيلي بركلات الجزاء الترجيحية.

قالت مصادر مطلعة بالمطار:"وصلت البعثة برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، على متن طائرة خاصة، تابعة لشركة مصر للطيران تحمل رقم MS3201، والقادمة من مطار الدوحة، وقامت فرق العلاقات العامة تحت إشراف الدكتور طارق اسماعيل، بإنهاء إجراءات وصول البعثة، وسط إجراءات احترازية لمكافحة فيروس كورونا".

وأضافت المصادر شهدت صالة "4" بمطار القاهرة الدولي، تشديدات أمنية لتأمين وصول بعثة النادي الأهلي، ودفعت سلطات مطار القاهرة الدولي برجال المرور والخدمات المعنية، ووضع الحواجز الحديدية بمحيط الصالة، تحسبا لوجود جماهير النادي أمام الصالة بالمطار للاحتفال بأفراد البعثة، بعد حصولهم على المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية والميدالية البرونزية.

شهدت صالة "4" بمطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الجمعة، تشديدات أمنية غير مسبوقة استعدادا لوصول بعثة النادي الأهلي، عقب حصوله على المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية والميدالية البرونزية، بعد فوزه على نادي بالميراس البرازيلي بضربات الترجيح.

ودفعت سلطات مطار القاهرة الدولي برجال المرور والخدمات المعينة، ووضع الحواجز الحديدية بمحيط صالة 4 بمطار القاهرة، تحسبا للأعداد الكبيرة من جماهير النادي المقرر تواجدها أمام الصالة بالمطار للاحتفال بالنادي الأهلي، وذلك عقب حصوله على المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية والميدالية البرونزية.

وشددت سلطات مطار القاهرة من إجراءات التأمين في محيط صالة 4 المخصصة للطائرات الخاصة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة داخل الصالة قبل وصول البعثة.

واستقبلت شركة مصر للطيران، أعضاء بعثة النادي الأهلي على الطائرة الخاصة التي تنقلهم من الدوحة إلى القاهرة، وذلك بعد مشاركته فى بطولة كأس العالم للأندية وحصوله على المركز الثالث والميدالية البرونزية، بالورود والشيكولاتة.

وقامت بعثة النادي الأهلي بإنهاء إجراءات سفرها من الدوحة في طريقها للقاهرة، على رحلتها الخاصة رقم MS3201، والقادمة من مطار الدوحة، وقامت سلطات المطار بإنهاء إجراءات وصولها بصالة 4 بمطار القاهرة الدولي.

وقدم أفراد الركب الطائر للرحلة، التهنئة للفريق عبر النداء الصوتي للطائرة على هذا الإنجاز الرياضي الجديد الذي يضاف إلى النادي الأهلي.

جدير بالذكر أن مصر للطيران نقلت النادي الأهلي في جميع مشاركاته في بطولة كأس العالم للأندية، منذ المشاركة الأولى في عام 2005 باليابان.

وشهدت صالة "4" بمطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الجمعة، تشديدات أمنية غير مسبوقة استعدادا لوصول بعثة النادي الأهلي، عقب حصوله على المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية والميدالية البرونزية، وذلك بعد فوزه على نادي بالميراس البرازيلي بضربات الترجيح.