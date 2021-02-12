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الدولة لن تدخر جهدًا في دعم ورعاية الشباب.. السيسي يهنئ الأهلي ببرونزية مونديال الأندية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، التهنئة للنادي الأهلي بعد حصوله على المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية.

وقال الرئيس السيسي في منشور له على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، الجمعة: "خالص التهنئة لفريق كرة القدم للنادي الأهلي على فوزهم بالمركز الثالث في كأس العالم للأندية وأدائهم المشرف".

وتابع الرئيس:" أؤكد أن الدولة لن تدخر جهدًا في دعم ورعاية والشباب المصري في كافة الألعاب الجماعية منها والفردية متمنيًا دوام التقدم والنجاح للرياضة المصرية على كافة الأصعدة الإقليمية والعالمية".

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