شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن 3 مناطق لأعمال الصيانة بمدينة المنيا السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، برئاسة المهندس ياسر الشهاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، قطع مياه الشرب عن 3 مناطق بأرض سلطان تشمل «مديرية الأمن – منطقة الفولى – النادي الرياضي»، وذلك غدا السبت ولمدة يومين، وذلك للقيام بأعمال تطهير الخزان الأرضي بالمحطة القبلية المرشحة بأرض سلطان للحفاظ على جودة المياه .

وقال «الشهاوي» إنه ستتم زيادة ضغوط محطة بني أحمد الشرقية، ومحطة كدواني، المرشحة أثناء أعمال التطهير، مطالبا المواطنين بتوفير احتياجاتهم الخاصة بهم خلال تلك الفترة.

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