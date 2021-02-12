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شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن 3 مناطق لأعمال الصيانة بمدينة المنيا السبت والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، برئاسة المهندس ياسر الشهاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، قطع مياه الشرب عن 3 مناطق بأرض سلطان تشمل «مديرية الأمن – منطقة الفولى – النادي الرياضي»، وذلك غدا السبت ولمدة يومين، وذلك للقيام بأعمال تطهير الخزان الأرضي بالمحطة القبلية المرشحة بأرض سلطان للحفاظ على جودة المياه .
وقال «الشهاوي» إنه ستتم زيادة ضغوط محطة بني أحمد الشرقية، ومحطة كدواني، المرشحة أثناء أعمال التطهير، مطالبا المواطنين بتوفير احتياجاتهم الخاصة بهم خلال تلك الفترة.
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