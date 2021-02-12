شكرا لقرائتكم خبر عن «أنا استحق الحياة».. مبادرة بـ«طب بنها» لدعم أطفال مستشفى 57357 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت الرابطة المجتمعية لكلية الطب ببنها مبادرة «أنا أستحق الحياة»، لدعم ومساندة الأطفال في مستشفى سرطان الأطفال 57357، احتفالا باليوم العالمي لسرطان الأطفال.

وقالت الدكتورة نيرمين عدلي محمود وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في تصريحات صحفية الجمعة، إن المبادرة تتضمن قيام مجموعة من أعضاء الرابطة بزيارة مستشفي 57357 الخميس المقبل، لتقديم مزيد من الدعم المعنوي للأطفال المصابين، مشيرة إلى أنه سيتم بعض الهدايا العينية للأطفال لادخال السرور والفرحة عليهم والتخفيف عنهم.

