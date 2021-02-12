شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية»: تطعيم 134 من الكوادر الطبية في جامعة الزقازيق بلقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن اللجنة المشكلة من مديرية الصحة، والفرق الطبية من الأطباء والتمريض ومدخلي البيانات بالمديرية، قاموا بتطعيم ١٣٤ طبيب من الفرق الطبية بجامعة الزقازيق بلقاح فيروس كورونا كوفيد ١٩ حتي الآن، وذلك في إطار خطة الدولة الوقائية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واستمرارا لجهود الفرق الطبية بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية، في مجابهة أزمة كورونا، وخاصة أيام الجمع والعطلات الرسمية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الفرق الطبية بالصحة ستقوم بتطعيم ١٨٦ فرد من الكوادر الطبية بالجامعة، وهو العدد الذي تم تسجيله على موقع التسجيل الالكتروني للوزارة والخاص بتطعيم الفرق الطبية على مستوي الجمهورية، موجهاً اللجنة المكلفة بالإشراف على حملة التطعيم، بالتأكد من قياس العلامات الحيوية للفرق الطبية بالجامعة قبل التطعيم، مشيراً إلى أن إجمالي الفرق الطبية التي تم تطعيمها بلقاح كورونا، بمستشفيات فاقوس النموذجي، وحميات فاقوس، وحميات الزقازيق، والصدر، بلغ ٥٥٨ فرد من كتائب الجيش الأبيض.