شكرا لقرائتكم خبر عن حملات نظافة بشوارع قري شرق نيل سمالوط وإزالة توابع الأمطار في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الوحدة المحلية القروية ببني خالد، التابعة لمركز سمالوط بمحافظة المنيا، بحملة نظافة وتطهير مكبرة لعدد من شوارع قرى شرق النيل بهدف الحفاظ على الصحة العامة، وإزالة توابع الأمطار والسيول.

وقال أحمد عمران، رئيس الوحدة المحلية القروية ببني خالد بمركز سمالوط: «تم القيام بأعمال نظافة وتمهيد وتسوية ورفع الأتربة بطريق قرية السرارية والشارع الرئيسي بجليدر ومُعَدّات الوحدة المحلية بسمالوط وبني خالد حرصًا على سلامة المارة والسيارات، تحت إشراف مسؤولي البيئة والمتابعة»، مؤكدًا استمرار حملة النظافة والتطهير بجميع قري المركز شرق النيل.

قري شرق النيل بالمنيا

قري شرق النيل بالمنيا

قري شرق النيل بالمنيا

قري شرق النيل بالمنيا