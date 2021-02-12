شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 40 شيكارة دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بأشمون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد سامي سرور رئيس مركز ومدينة أشمون على استمرار تكثيف الحملات التموينية وتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز ومنع تهريب الدقيق وبيعه في السوق السوداء

تمكنت إدارة تموين أشمون من ضبط 40 شيكارة دقيق مدعم مخصص للمخابز قبل تهريبها عن طريق معدية أبوعوالي لبيعها في السوق السوداء، وتم تحرير محضر جنح أمن دولة تحت رقم 1760 لسنة2021 بمركز شرطة أشمون، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

وشدد «سرور» على أن الحملات على الأسواق مستمرة بالمركز والمدينة، وأنه لا تهاون مع المخالفين وسيتم تطبيق القانون على الجميع.