شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر لدى فرنسا يلتقي السكرتيرة العامة للمنظمة الدولية الفرانكفونية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى السفير علاء يوسف، سفير مصر لدى فرنسا، بـ Louise Mushikiwabo السكرتيرة العامة للمنظمة الدولية للفرانكفونية، وأكد استمرار التزام مصر بتعزيز دور المنظمة وأنشطتها الثقافية المتنوعة على الصعيد الدولي.

من جانبها، عبرت السكرتيرة العامة عن تقديرها وامتنانها للدور الداعم الذي تقوم به مصر في إطار منظمة الفرانكفونية، مشيدةً بشكل خاص باستضافتها لجامعة سنجور، أحد منابر الفرانكفونية في مصر، والتي تقدم منذ إنشائها عام ١٩٨٩ في مدينة الإسكندرية خدمات تعليمية مميزة للطلاب باللغة الفرنسية لاسيما من الدول الإفريقية.

وتناول الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والفرانكفونية في كافة المجالات للاستفادة من التنوع الكبير على الأصعدة الثقافية والاقتصادية والتكنولوجية بين الدول الأعضاء في المنظمة.

كما أكد السفير «يوسف» حرص مصر على تبادل خبراتها في المجالات الفنية والعلمية مع المنظمة، ولاسيما في مجالات الثقافة وتكنولوجيا المعلومات وبناء القدرات والتدريب في شتى المناحي، مشيدًا بالتعاون البناء مع المنظمة لتعليم ونشر اللغة الفرنسية في مصر.

تجدر الإشارة إلى أن المنظمة الدولية للفرانكفونية قد تأسست عام ١٩٧٠، وتضم في عضويتها ٨٨ دولة ما بين ٥٤ دولة عضوا و٧ أعضاء مشاركين و٢٧ دولة مراقبة.

وتم الاحتفال العام الماضى بمرور خمسين عاماً على تأسيس المنظمة، حيث كانت منذ إطلاقها محفلاً للتعاون والحوار بين دولها الأعضاء من مختلف قارات العالم ممن يتشاركون اللغة الفرنسية.

ويعد الدكتور بطرس غالي أول سكرتير عام للفرانكفونية، حيث شهدت المنظمة في عهده العديد من الإصلاحات لإرساء طابعها المؤسسي.

سفير مصر لدى فرنسا يلتقي بالسكرتيرة العامة للمنظمة الدولية الفرانكفونية