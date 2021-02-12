شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لإزالة التعديات والإشغالات فى مدينة السادات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، بأنه تم شن حملة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات في مختلف أنحاء المدينة.

وخلال المرور الدائم للجنة المشكلة من إدارة التنمية والأمن وشرطة التعمير على مختلف مناطق المدينة تمت إزالة أسوار وممرات شجرية بين القطع السكنية بالمنطقة السكنية السابعة، وذلك لمخالفتها شروط التعاقد ولما تسببه أيضا هذه الأسوار من إهدار للمياه وإعاقة ومنع التحرك في الممرات الفاصلة بين مختلف قطع المنطقة.

وأكد «منيع» ضرورة العمل بشكل دوري ومستمر من أجل تنفيذ القانون وإزالة أي تعديات أو مخالفات تضر بالصالح العام للدولة والسادة المواطنين.