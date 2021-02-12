شكرا لقرائتكم خبر عن «تربية الإسكندرية» تعلن بدء برنامج التأهيل التربوي عن بعد لغير المعلمين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافقت الأكاديمية المهنية للمعلمين على قيام كلية التربية في جامعة الإسكندرية بتنفيذ برنامج التأهيل التربوي عن بعد Online، والذي يستهدف المعلمين من غير خريجي كلية التربية ومعلمي المدارس الخاصة والدولية.

وقال الدكتور محمد أنور فراج عميد كلية التربية، رئيس مجلس إدارة مركز الخدمات التربوية، إن البرنامج الذي يقدمه المركز يعد من البرامج الرائدة التي تقدمها كلية التربية لدعم التنمية المهنية للمعلمين، وإكسابهم مهارات التعليم عن بعد، ومواكبة متغيرات العصر، وذلك في إطار جهود الكلية الداعمة للمجتمع المصري للنهوض بمستوى التعليم بالمدارس.

وعرضت الدكتورة مروة العدوي، المدير التنفيذي للمركز، آلية تنفيذ برنامج التأهيل التربوي عن بعد online من خلال جدولة اجتماع عن بعد للمتدربين على منصة Microsoft teams، وقدمت شرحا تفصيليا للمتدربين حول استعمال المنصة، وعرض الروابط الإلكترونية لجميع أدوات تقييم البرنامج التدريبي فيما يخص الاختبارات القبلية والبعدية للمعارف والمهارات الخاصة بالبرنامج التدريبى، واستمارات تقييم المدربين والمتدربين.