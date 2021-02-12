شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي وخروج 7 حالات جديدة من مصابي كورونا بمستشفى الأقصر العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور خلف عمر، مدير مستشفى الأقصر العام، اليوم الجمعة، عن خروج وتعافي ٧ حالات من مصابي فيروس «كورونا» بعد التأكد من سلبية العينة، والتحاليل الطبية والأشعات التي أكدت سلامة المصابين، ليرتفع العدد لأكثر من ١٩١ حالة من المتعافين.

وأكد الدكتور خلف عمر أنه يوجد في قسم العزل كافة الخدمات والإمكانيات اللازمة لعلاج المرضى، وله ممر خاص لحالات العزل، موضحا توافر كافة المستلزمات بالمستشفى، وناشد الدكتور خلف عمر المواطنين ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي وغسل الأيدي بالمطهرات واستخدام المعقمات للحد من انتشار فيروس «كورونا».

كما قدم شكره إلى المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، والدكتور طاهر أيوب، وكيل وزارة الصحة، على الدعم المستمر وتوفير كافة المستلزمات للمستشفى.