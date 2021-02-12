شكرا لقرائتكم خبر عن تشميع قاعة أفراح في أسوان بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أغلقت الوحدة المحلية لمدينة ومركز أسوان، برئاسة العميد عادل شرشر، رئيس مركز ومدينة أسوان، قاعة أفراح لمخالفتها الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

وكانت لجنة من الوحدة المحلية قامت بحملة للمرور على المنشآت المخالفة لمواعيد الغلق، حيث تم غلق وتشميع إحدى قاعات الأفراح المخالفة لقرار رئيس الوزراء بحضور محمود بهاء، نائب رئيس المدينة، وأشرف عنتر، رئيس حي جنوب، وأشرف جلال، نائب رئيس الحي، والعاملين بحي جنوب ومعاونة شرطة المرافق برئاسة المقدم أسامة ريحان.