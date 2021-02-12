شكرا لقرائتكم خبر عن «كاتدرائية الإسكندرية» تواجه تأثير «السوشيال ميديا» السلبي بمبادرة «بارك بيتي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت بطريركية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية، ممثلة في كنائس قطاع وسط، مبادرة توعوية للأسر المسيحية بعنوان «بارك بيتي»، تضم مجموعة من العظات الروحية موجهة للأسرة عن تأثير وسائل السوشيال ميديا السلبى على الشعب.

وقال القمص إبرام إميل، وكيل عام كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية، راعى الكنيسة المرقسية الكبرى، إن مبادرة «بارك بيتى» موجهة للأسرة المسيحية وتعالج قضية التأثير السلبي لوسائل السوشيال ميديا والتطور العصري في التكنولوجيا على الأسر المسيحية.

وأضاف لـ«المصرى اليوم»: «للأسف الشديد، كل فرد في العائلة ماسك موبايل وقاعد في جزيرة منعزلة، وكذلك الأب والأم، والسوشيال ميديا جعلت البيوت المسيحية أشبه بجزر منعزلة، ومن أجل هذا الأمر تم إطلاق فكرة المبادرة للتوعية بالآثار السلبية للميديا على الأسر، وكذلك كيفية تحويلها إلى استخدام إيجابي نافع للمجتمع».

وأشار إلى أن المبادرة تضم 5 عظات، يتم إطلاق عظة كل 48 ساعة، حيث يلقى العظة الأولى الأب مرقص جبرة عن «مفهوم الأسرة المسيحية»، والعظة الثانية للقس باخوميوس فرج بعنوان «أسرار في الميديا»، والعظة الثالث للقس كاراس ابراهيم «الميديا داخل الأسرة»، والعظة الرابعة للقس يوحنا مجدي بعنوان «ميديا مقدسة»، والعظة الخامسة للقس دانيال وليم بعنوان «قواعد هامة في استخدام الميديا».