شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة تشوينات طوب ومعدات قبل بناء برج مخالف بدسوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت إشراف المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة دسوق، وتنسيقا مع الجهات الأمنية، تمت مصادرة تشوينات طوب أحمر لبناء برج مخالف، وكذلك المعدات المستخدمة في المخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

وأكدت «ماضي» أنه لن يتم السماح بالبناء المخالف من أي شخص أيا كان نفوذه، كما أنها لن تسمح بالتعدي على أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية، وأنها تتابع بنفسها حتى أيام الجمع والعطلات.

التصدي لبناء برج مخالف

التصدي لبناء برج مخالف

التصدي لبناء برج مخالف

التصدي لبناء برج مخالف