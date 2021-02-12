شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «مياه الشرقية»: تركيب قطع توفير المياه بعدد من مساجد أبوكبير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء شريف فارس، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، قيام الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة بالتنسيق مع فرع الشركة بمركز أبوكبير، بتركيب قطع توفير المياه بعدد من المساجد، كونها أكثر الأماكن استخداما للمياه وذلك ضمن البروتوكول الموقع بين وزارتي الإسكان والتنمية المحلية، للحفاظ على مياه الشرب من الإهدار.

وأشار إلى أن هذه القطع تقوم بتقليل الفاقد من المياه الصالحة للشرب بنسبة تتراوح ما بين 35 و55% من الاستهلاك، بالإضافة إلى لصق مطبوعات على الجدران تحمل عددا من الرسائل التوعوية بأهمية الحفاظ على مياه الشرب وترشيد استخدامها، بجانب التعريف بالخدمات التي تقدمها الشركة لمشتركيها.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن الحفاظ على المياه واجب وطني ومسؤولية كبيرة تقع على عاتق الجميع، وكذلك الحفاظ على البنية التحتية لشبكات الصرف الصحي، مناشداً المواطنين الحد من الإسراف في المياه داخل المنازل، والاهتمام بعمليات الصيانة للمحابس للحد من تسريب قطرات الماء، واستخدام العداد الكودي المسبق الدفع لما له من مميزات عديدة أبرزها عدم الاحتياج للقارئ أو المحصل، بجانب احتسابه الاستهلاك الفعلي للمشترك.

من جانبه، أشاد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بمجهودات شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وأدائها المتميز في تنفيذ المشروعات التنموية بنطاق المحافظة والقيام بأعمال الصيانة لخطوط وشبكات المياه والصرف بصفة دورية، للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتقديم كوب مياه نظيفة لهم، وكذلك إطلاقها خدمات جديدة تتيح قراءة العدادات من المنازل ودفع فواتير استهلاك مياه الشرب بمنافذ فوري دون تكلف عناء الانتقال لمقر الشركة للدفع، وذلك لتخفيف العبء عن كاهلهم وتجنباً للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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