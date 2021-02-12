الرئيس السيسي يهنئ النادى الأهلى على برونزية كأس العالم للأندية

وأكد الرئيس على أن الدولة لن تدخر جهدا فى دعم ورعاية الرياضة والشباب المصرى فى كافة الألعاب الجماعية منها والفردية متمنيا دوام التقدم والنجاح للرياضة المصرية على كافة الأصعدة.

محمد يوسف

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