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الرئيس السيسي يهنئ النادى الأهلى على برونزية كأس العالم للأندية

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القاهرة - سامية سيد - تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى بخالص التهنئة لفريق كرة القدم للنادى الأهلى على فوزهم بالمركز الثالث فى كأس العالم للأندية وأداءهم المشرف.

وأكد الرئيس على أن الدولة لن تدخر جهدا فى دعم ورعاية والشباب المصرى فى كافة الألعاب الجماعية منها والفردية متمنيا دوام التقدم والنجاح للرياضة المصرية على كافة الأصعدة.

جاء ذلك فى تغريدة للرئيس على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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