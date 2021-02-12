شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يهنئ النادى الأهلى على برونزية كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى بخالص التهنئة لفريق كرة القدم للنادى الأهلى على فوزهم بالمركز الثالث فى كأس العالم للأندية وأداءهم المشرف.
وأكد الرئيس على أن الدولة لن تدخر جهدا فى دعم ورعاية الرياضة والشباب المصرى فى كافة الألعاب الجماعية منها والفردية متمنيا دوام التقدم والنجاح للرياضة المصرية على كافة الأصعدة.
جاء ذلك فى تغريدة للرئيس على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى.