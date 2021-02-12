شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة بعثة النادى الأهلى تهبط بمطار القاهرة قادمة من الدوحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، طائرة خاصة تابعة لشركة "مصر للطيران" قادمة من العاصمة القطرية الدوحة، وعلى متنها بعثة النادي الأهلي ، عقب حصوله على المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية والميدالية البرونزية بعد فوزه على نادي بالميراس البرازيلي بضربات الترجيح.

و شددت سلطات مطار القاهرة من إجراءات التأمين في محيط صالة 4 المخصصة للطائرات الخاصة ، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة داخل الصالة .

ودفعت سلطات مطار القاهرة الدولي برجال المرور والخدمات المعنية ووضع الحواجز الحديدية بمحيط صالة 4 بمطار القاهرة، تحسبا للأعداد الكبيرة من جماهير النادي المقرر تواجدها أمام الصالة بالمطار للاحتفال بالنادي الأهلي عقب حصوله على المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية والميدالية البرونزية.

يذكر أن فريق الأهلي توج بالميديالة البرونزية بكأس العالم للأندية المقامة حاليا بالدوحة بعدما فاز على بالميراس بضربات الجزاء الترجيحية، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بينهما خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس، الخميس، باستاد المدينة التعليمية لتحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال الأندية.