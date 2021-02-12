شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: يمكن النظر فى تقسيط مصروفات المدارس التجريبى فى ضوء ظروف ولى الأمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يمكن النظر فى تقسيط مصروفات خدمات التجريبى فى ضوء ظروف ولى الأمر مع الالتزام بسداد المصروفات الدراسية الواردة بالقرار الوزارة رقم 155 لسنة 2020 حيث إن المناهج المطورة إجبارية.

وكان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه لا يوجد اتجاه لتطبيق الأبحاث فى تقييم الطلاب عن امتحانات الفصل الدراسي الأول، موضحا أن الوزارة سوف تعلن كافة التفاصيل 14 فبراير الجارى.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم تكذيب ما يتم تداوله بشأن تأجيل الامتحانات والدراسة بالفصل الدراسى الثانى كثيرا، قائلا:"تم التكذيب عشرات المرات".

وكان المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أكد أنه فى ضوء ما تم تداوله من منشور بقرار منسوب لمجلس الوزراء يزعم تأجيل بدء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني بجميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية لحين إشعار آخر، فقد نفى مجلس الوزراء تلك الأنباء.

وأكد أنه لا صحة للمنشور المتداول بقرار منسوب لمجلس الوزراء الذي يزعم تأجيل بدء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني بجميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية لحين إشعار آخر، وأن المنشور المتداول مزيف، وغير تابع للمجلس نهائياً، مُشدداً على أن كافة التفاصيل الخاصة ببدء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني بكافة المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية سيتم إعلانها خلال أيام بعد مناقشة الملف في اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي ذلك المنشور المزيف.