شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 6 طن سكر داخل مصنع تعبئة دون ترخيص بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية التموين من الحملات التفتيشية والرقابية لتدعيم وحماية حقوق المواطنين، ومواجهة الممارسات الإحتكارية بالأسواق، وضبط السلع غير الصالحة للإستهلاك الآدمي، وضبط كافة المخالفات التي قد تضر بحقوق ومصلحة المواطن.

من جانبها أوضحت فايزة عبد الرحمن ، وكيل وزارة التموين بالشرقية، إن إدارة تموين ههيا برئاسة محمد الألفي ، مدير الإدارة ، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية تمكنوا من غلق وتشميع مصنع لتعبئة السكر يعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة، وتم التحفظ على ٥ طن و١٠٠ كيلو سكر سائب بعدد ١٠٢ شيكارة وزن الواحدة ٥٠ كيلو جرام ، كما تم ضبط ٨٠٠ كيلو جرام سكر معبأة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

كما قامت الحملة بالمرور على أحد المخابز ، وتم عمل محضر لإنتاج خبز ناقص في الوزن المقرر، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.