شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية: الأجهزة التنفيذية يقظة لأي محاولات للبناء العشوائي دون ترخيص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن الأجهزة التنفيذية يقظة لأي محاولات للبناء العشوائي بدون تراخيص قانونية بنطاق المحافظة، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف اللجان الدورية لرصد أي تعديات مخالفة وإزالتها في المهد ، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ،وفرض سيادة القانون على الجميع.

وفى هذا الإطار، شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة فاقوس، حملة مكبرة بحضور نائب مدير الأمن، ومأمور قسم شرطة فاقوس، لتنفيذ قرار ازالة لعقار كائن خلف مسجد الإمام بشارع المكتبات بالمدينة، وتم فصل المرافق عن المبنى قبل إزالته وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما نفذت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ديرب نجم، حملات لإزالة التعديات المخالفة بنطاق المركز، أسفرت الحملات عن تنفيذ قرار إزالة بناحية قرية المجفف التابعة للوحدة المحلية بصفط زريق ،عبارة عن فك شدة خشبية للدور الأول العلوى بدون ترخيص داخل الحيز العمرانى بمساحة ١٥٥ متر، كما توجهت الحملة للوحدة المحلية بدبيج، وأسفرت عن فك شدة خشبية للدور الثالث علوي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.