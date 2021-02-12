شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 11 شيشية وتغريم 15 مواطنًا ضمن إجراءات مواجهة كورونا في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات علي المقاهي والكافتريات وقاعات الأفراح، وسرادقات العزاء والأفراح المقامه بالمخالفة بالشوارع ومراكز الدروس الخصوصية وقائدي المركبات على الطرق، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق حملة بالإشتراك مع شرطة المرافق وحي أول وثان الزقازيق، أسفرت عن غلق وتشميع مقهى مخالف بقرية الإشراف بطريق الأحرار، وتم مصادرة ١١ شيشة من المقهي، فضلاً عن تغريم ١٥ مواطن لعدم إلتزامهم بإرتداء الكمامة الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا ،خلال حملات تفتيشية علي سائقي سيارات الأجرة بمداخل مدينة الزقازيق ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد الدكتور ممدوح غراب ، محافظ الشرقية، استمرار الأجهزة التنفيذية والأمنية في شن حملاتها المفاجئة لضبط غير المتلزمين بالإجراءات الاحترازية، لتقليل فرص انتشار فيروس كورونا بنطاق المحافظة.