شكرا لقرائتكم خبر عن الأجهزة الرقابية بالشرقية تكثف الحملات على محال الجزارة والدواجن وثلاجات الحفظ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، من الحملات التفتيشية والرقابية على محلات الجزارة وشوادر بيع اللحوم، وثلاجات الحفظ ومحلات بيع وتصنيع الأسماك لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه، أوضح الدكتور بركات محمد على، مدير مديرية الطب البيطري، أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية، وأقسام الصحة العامة والتفتيش بالإدارات البيطرية، بالاشتراك مع الجهات المعنية من مجالس المدن والرقابة التموينية ومباحث التموين، وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك قامت بشن حملات تفتيشية خلال شهر يناير الماضي، لضبط سوق اللحوم والأسماك بمختلف المراكز والمدن والأحياء.

أسفرت جهود الحملات عن تحرير 71 محضر مخالفة لمحال جزارة وثلاجة حفظ لحوم، ومجزر دواجن، ومحل لبيع دواجن، ومحل لبيع الأسماك، وشادر لبيع الأسماك، كما تم ضبط 377 كجم لحوم ذبح خارج المجازر، و101كجم لحوم و88 كجم دواجن، و40 كجم أسماك غبر صالحة للاستهلاك الآدمي، وطن و672 كجم لحوما مجمدة ولحوما مصنعة، و618 كجم كبدة، و3 أطنان و759 كجم دجاج، و88 كجم أسماك، وتم سحب عينات لتحديد صلاحيتها، مؤكدا تواصل جهود المديرية وتكثيف الحملات التفتيشية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.