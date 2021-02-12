شكرا لقرائتكم خبر عن «الصوت والضوء» يستضيف أسر شهداء بورسعيد في عروضه بمعبد الكرنك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استضافت شركة مصر للصوت والضوء والتنميه السياحية أسر شهداء محافظة بورسعيد لحضور عروضها بمعبد الكرنك مجانا، وذلك في اطار اهتمام ودعم الشركه لأسر الشهداء والمحاربين القدماء وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وقد صرح محمد عبدالعزيز العضو المنتدب التنفيذي لشركة الصوت والضوء أن الشركه تهتم دائما بالدور المجتمعي نحوهم، فالشركه تسعى دائما لاستضافتهم واستقبالهم في مناطق الشركه الخمسة «الأهرامات، الكرنك، فيله، أبوسمبل، ادفو».

كما أشار «عبدالعزيز»، إلى أن استقبال أسر الشهداء والمحاربين القدماء وكبار السن وذوي القدرات الخاصه أصبح جزء هام في لائحه الشركة منذ سنوات قليله في ضوء مسئولياتها المجتمعيه.

يذكر أيضا أن الصوت والضوء قد استضاف منذ أيام أبناء جمعية رساله الخيرية من الأطفال المكفوفين، لحضور عرض الصوت والضوء بمعبدالكرنك مجانا.