شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب يؤدي صلاة الجمعة في العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، صلاة الجمعة، في مسجد المدينة الشبابية بمدينة العريش، بحضور اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، واللواء هشام الخولي نائب المحافظ، والعميد أسامه الغندور سكرتير عام المحافظة والشيخ حسين البنديري، مدير إدارة الدعوة، والقيادات التنفيذية والشعبية والسياسية.

وأكد الشيخ ايمن ابراهيم جعفر، مدير إدارة أوقاف شرق العريش، خلال خطبة الجمعة التي ألقاها بالمسجد تحت عنوان «حديث القرآن الكريم عن الصدق والصادقين»، أن الصدق صفة من صفات الأنبياء والمرسلين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف بالصادق الأمين.

ووجه خطيب الجمعة التحية لشهداء الوطن الأبرار، كما وجه التحية للرئيس السيسي على تنمية جميع بقاع الأرض، وعلي تنمية شمال سيناء، وتحية تقدير لمحافظ شمال سيناء على جهوده التنموية بشمال سيناء، ولوزير الشباب والرياضة.