شكرا لقرائتكم خبر عن دعم مستشفى الغردقة العام بأجهزة رمد حديثة بـ2 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر، دعم مستشفي الغردقة العام بأحدث أجهزة رمد لإجراء عمليات طب العيون بقيمة 2 مليون جنيه.

وأكد وكيل وزارة الصحة والسكان، في بيان له، أن الأجهزة الطبية التي تم دعم طب العيون بها بمستشفى الغردقة العام عبارة عن وحدة رمد بالعيادات الخارجية كاملة بمشتملاتها، وميكروسكوب جراحي لعمليات الرمد، وجهاز فاكو، وجهاز أشعة تليفزيونية للعين، لإجراء عمليات المياه البيضاء.

وتابع: «تم تركيب الأجهزة من قِبَل مهندسي الشركة المُورِّدة، وتدريب الطاقم الطبي عليها».

وأوضح أن ذلك يأتي في إطار حرص وزارة الصحة ومحافظة البحر الأحمر على منع تكبد المرضى مشقة السفر إلى المحافظات الأخرى والانتقالات، وضمانًا لتقديم أفضل خدمة طبية لأبناء البحر الأحمر.