شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: أقول لمن يقتات على الكذب ونشر الشائعات «المال فيه سم قاتل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الكذب كله شر، ومهما كانت الفائدة منه فهى تبطن بداخلها الشر، مؤكدا على أن الصدق جزء من الإيمان سواء على مستوي الأفراد أو على مستوى الدول، والمؤمن الحقيقي هو من يقول الصدق وإن كان يضره ولا يقول الكذب وإن كان ينفعه ففى الأول منفعة عظمى وفى الثانية بلاء كبير.

وقال: «أقول لمن يقتات على الكذب ونشر الشائعات فإن ما تكسبه من مال نتيجة لذلك هو سم قاتل».

جاء ذلك خلال خطبة الجمعة التي ألقاها بعنوان «حديث القرآن الكريم عن الصدق والصادقين»، بمسجد النصر الكبير بالمنصورة، بحضورة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، ومحافظ الدقهلية، وهيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، واللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ، وذلك بمناسبة احتفال الدقهلية بعيدها القومي.

وأكد وزير الأوقاف أن بعض العلماء قد ربطوا بين الإيمان والصدق، فقالوا الإيمان: هو أن تقول الصدق مع ظنك أن الصدق قد يضرك، وألا تقول الكذب مع ظنك أن الكذب قد ينفعك، فالصدق أحد أهم ركائز الإيمان، كما أن الكذب أبرز وأخص صفات النفاق والمنافقين، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) :«آيَةُ المُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وإذَا وعَدَ أخْلَفَ، وإذَا اؤْتُمِنَ خَانَ» .

وأضاف الوزير: «إننا نحتفل بمرور 771 عام على إنتصارات هذه المدينة المنصورة على طامع غاشم مستعمر لتسجل صفحة عظيمة في التاريخ المصري والإنساني، وهذا التاريخ يزيد كثيرا عن عمر عدد كثير من الدول، وما كان لهذه الحضارة أن تستمر لولا أنها قامت على الصدق وقامت على الحق والعدل، فالصدق أحد عوامل استمرار الدول، وهو ركيزة ركائز الأخلاق وبناء الدول والحضارات».

وأشار إلى أن الصدق جزء من صميم عقيدتنا، وأن الإسلام طالبنا بالصدق في الأقوال والأعمال، ويجب على الدول العظيمة أن تكون صادقة، والدول العظيمة هي التي تفي بعهودها ومعاهدتها، فالدول العظيمة هي الدول الصادقة، وهي التي تبني حضارات حقيقية، أما الدول الخادعة الكاذبة فلا بقاء لها وتنخار سريعا.

وتابع: «نستقبل شهر رجب وهو من الأشهر الحرم الذي حرم فيها القتال ويستحب الإكثار فيه من الطاعات والصدق مع الله».

يذكر أنه تم خلال زيارة وزير الأوقاف إفتتاح 7 مساجد بتكلفة 24 مليون جنيه في مختلف مراكز وقرى المحافظة، بمراكز ميت غمر وتمي الأمديد، والسنبلاوين وشربين وبلقاس، وجمصة.

وزير الأوقاف ومفتى الجمهورية يؤديان صلاة الجمعة بالمنصورة

وزير الأوقاف ومفتى الجمهورية يؤديان صلاة الجمعة بالمنصورة

وزير الأوقاف ومفتى الجمهورية يؤديان صلاة الجمعة بالمنصورة