شكرا لقرائتكم خبر عن «بمناسبة العيد القومي».. وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية يؤديان صلاة الجمعة بالمنصورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يؤدي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، صلاة الجمعة بمسجد النصر بالمنصورة في إطار مشاركتهما في العيد القومي للمحافظة، والذي يوافق 8 فبراير، وذلك بحضور المحافظ ونائب المحافظ والمستشار العسكري وقيادات الأوقاف والأزهر بالمحافظة.

وجاء موضوع خطبة الجمعة الموحدة للحديث حول «حديث القرآن الكريم عن الصدق والصادقين»، حيث تؤكد الخطبة الموحدة أن من عظمة الشريعة الإسلامية أنها دعت إلى القيم النبيلة والأخلاق الفاضلة التي تقرب الإنسان إلى ربه، وتسهم في بناء المجتمعات الراقية، ومنها: خلق الصدق الذي جاء في القرآن الكريم في مواضع التشريف، والتكريم، والإجلال، ولا أدل على ذلك من أن الله سبحانه وتعالى وصف به نفسه.

ومن المنتظر أن يفتتح وزير الأوقاف ومفتي الديار المصرية 7 مساجد بتكلفة 24 مليون جنيه بنطاق محافظة الدقهلية على هامش الزيارة.

وأعلنت مديرية الأوقاف أنه سيتم افتتاح مسجد الرحمة بقرية بشلا بمركز ميت غمر، وتبلغ مساحته ٤٥٠ مترا مربعا، دورا واحدا وبتكلفة مالية قدرها 5 ملايين جنيه، كما سيفتتح مسجد الأنوار المحمدية بقرية البيضاء بمركز تمي الأمديد وتبلغ مساحته ٣٠٠ متر مربع، دورا واحدا، وبتكلفة مالية قدرها 2.5 مليون جنيه.

كما سيقوم بافتتاح باقى المساجد رؤساء مجالس المدن ومدراء إدارات الأوقاف بالتوازي مع زيارة وزير الأوقاف، حيث سيتم افتتاح مسجد محجوب بقرية كفر طنبول الكبرى مركز السنبلاوين وتبلغ مساحته ٦٨٠ مترا مربعا، دورين، وبتكلفة مالية قدرها 5 ملايين جنيه، ومسجد العمدة بقرية كفر الحطبة بمركز شربين، وتبلغ مساحته ٦٥٠مترا مربعا، دورين، وبتكلفة مالية قدرها 4 ملايين جنيه، ومسجد منشية أبوالفتوح بمركز بلقاس وتبلغ مساحته ١٨٠ مترا مربعا، دورا واحدا، وبتكلفة مالية قدرها 1.5 مليون جنيه ومسجد الرحمة عزبة البنك بقرية كفر شرف التابعة لمركز ميت غمر وتبلغ مساحته ٢٠٠ متر مربع، دورين، وبتكلفة مالية قدرها 2.5 مليون جنيه ومسجد الكبير قائد العبد بجمصة وتبلغ مساحته ٣٩٦ مترا مربعا، دورين، وبتكلفة مالية قدرها 3.5 مليون جنيه.