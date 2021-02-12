شكرا لقرائتكم خبر عن «فؤاد»: مصر تدعم وتمول المشروعات الصديقة للبيئة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تطرقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، خلال لقائها بمبعوث رئيس الوزراء البريطاني رئيس الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، الوك شارما، إلى ما تبذله مصر من جهود نحو التحول الأخضر وتبنيها لمفهوم التعافي الأخضر، وقيامها مؤخراً باتخاذ عدد من الإجراءات في هذا الإطار، في مقدمتها إصدار السندات الخضراء بالتعاون مع وزارة المالية، كأول دولة في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط تقوم بإصدار تلك السندات لتمويل المشروعات الصديقة للبيئة، واعتماد معايير الاستدامة البيئية للاستثمارات والمشروعات الوطنية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

كما أشارت «فؤاد» إلى المبادرة المصرية لتحقيق التكامل والتآزر بين اتفاقيات ريو الثلاث الخاصة بتغير المناخ، والتنوع البيولوجي، والتصحر، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية في ديسمبر 2018 في شرم الشيخ، مشيرةً إلى أن ذلك يندرج تحت مفهوم التعافي الأخضر، معربة عن تطلعها إلى قيام الجانب البريطاني بدعم تنفيذ هذه المبادرة.