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تحرير 38 محضرًا لمخالفة الإجراءات الاحترازية بالمنيا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد الدكتور رجب قياتى، نائب رئيس مدينة المنيا، حملة للتأكد من مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمجابهة .

وخلال الحملة تم تحرير ٣٨ محضرا لمخالفة الإجراءات الاحترازية بالمحال التجارية والمقاهي والمطاعم والأسواق بحى شمال المدينة.

من جانبه، أكد العميد محمد صلاح أبوكريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا، على المتابعات المستمرة لمدى التزام أصحاب المحال والمقاهى والمطاعم والمخابز، ومتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالإجراءات الاحترازية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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