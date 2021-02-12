شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 38 محضرًا لمخالفة الإجراءات الاحترازية بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قاد الدكتور رجب قياتى، نائب رئيس مدينة المنيا، حملة للتأكد من مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمجابهة كورونا.
وخلال الحملة تم تحرير ٣٨ محضرا لمخالفة الإجراءات الاحترازية بالمحال التجارية والمقاهي والمطاعم والأسواق بحى شمال المدينة.
من جانبه، أكد العميد محمد صلاح أبوكريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا، على المتابعات المستمرة لمدى التزام أصحاب المحال والمقاهى والمطاعم والمخابز، ومتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالإجراءات الاحترازية.
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