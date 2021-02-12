تحرير 38 محضرًا لمخالفة الإجراءات الاحترازية بالمنيا

من جانبه، أكد العميد محمد صلاح أبوكريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا، على المتابعات المستمرة لمدى التزام أصحاب المحال والمقاهى والمطاعم والمخابز، ومتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالإجراءات الاحترازية.

محمد يوسف

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