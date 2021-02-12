شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف» تفتتح 30 مسجدًا جديدًا على مستوى الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت وزارة الأوقاف اليوم الجمعة 30 مسجدا جديدا، وثلاثة مساجد صيانة وترميم، وذلك بعدد من محافظات مصر.

وأدى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، صلاة الجمعة، بمحافظة الدقهلية في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

وقالت وزارة الأوقاف، في بيان لها، إن الافتتاح يأتي في إطار عمارة بيوت الله عز وجل، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020، نحو 880 مسجدا في مختلف المحافظات حتى تاريخه.

من ناحية أخرى، واصلت وزارة ومديريات الأوقاف على مستوى الجمهورية حملات التعقيم والتطهير للمساجد في جميع المحافظات في إطار جهود مواجهة فيروس كورونا.