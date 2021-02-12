شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة الأهلي تصل مطار القاهرة في الثالثة عصرًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مطار القاهرة الدولي أن بعثة الطائرة الخاصة التابعة لمصر للطيران، والتي تقل بعثة النادي الأهلي الفائز بالمركز الثالث ببطولة العالم للأندية لكرة القدم ستصل لصالة الركاب رقم 4 المخصصة للرحلات الخاصة في تمام الساعة الثالثة ظهر اليوم.

وكان طاقم طائرة مصر للطيران استقبل بعثة الفريق في مطار الدوحة الدولي بالورود والشيكولاتة بعد تحقيقهم الإنجاز الرياضي الجديد في تاريخ هذا النادي، وقد انتظمت الخدمات بمحيط صالة الوصول بمطار القاهرة، وطالبت عمليات المطار الجماهير بضرورة الالتزام بالتباعد والالتزام بالتحذيرات الوقائية من الإصابة بكوفيد 19.