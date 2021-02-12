شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 5 أطنان مخلفات بموقف «حنطور بارك معبد الكرنك» بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن قطاع النظافة بحي شمال الأقصر حملة نظافة مكبرة، بقيادة أحمد زين رئيس الحى، بإشراف العميد أيمن الشريف، رئيس المدينة، استهدفت تمشيط منطقة «موقف حنطور بارك معبدالكرنك».

وقال رئيس الحى إنه تم رفع مخلفات وروث الخيول، وتطهيرها من الروائح الكريهة التي تنبعث منها.

وأوضح أن الحملة أسفرت عن رفع وإزالة 5 أطنان مخلفات، وجارٍ مواصلة حملات نظافة هذه المنطقة، للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لمدينة الأقصر.