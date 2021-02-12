شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف: تحصين 22 ألف و841 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق والتواصل المباشر مع مسؤولى قطاع الطب البيطري وتوفير التسهيلات المطلوبة والتيسيرات اللازمة، لتحقيق كامل المستهدف للحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع،مع ضرورة حشد جهود المجتمع المدني بجانب الجهود الرسمية لإنجاح الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير مديرية الطب البيطري ،بشأن سير العمل في الحملة القومية للتحصين ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع ،والتي بدأت السبت الماضي وتنتهى في 5 مارس المقبل،طبقا لخطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لإجراء التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية بكافة مراكز ومدن المحافظة

وكشف التقرير،الذي أعده الدكتور عصام يحيى مدير عام الطب البيطري،أن العدد الإجمالي للحيوانات التي تم تحصينهاقد بلغ 22 ألف و841 رأس بواقع 20 ألف و394 رأس من الأبقار و2381من الجاموس ،و66 من الأغنام والماعز وذلك منذ بداية الحملة في 6 فبراير الجاري وحتى الأربعاء 10 من نفس الشهر،فيما تتواصل أعمال التحصين وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى المحافظة

وأضاف مدير البيطري أنه وتنفيذا لتوجيهات المحافظ،قد تم الإعداد والتجهيز للحملة قبل انطلاقها،وتوفير كافة المستلزمات البيطرية ،مشيرا إلى أن الحملة يتم تنفيذها في 84 وحدة بيطرية،وتستهدف ما يقرب من 176 ألف رأس من الثروة الحيوانية على مدار شهر كامل،لافتا إلى تواجد الأطباء البيطريين ومعاونيهم في تلك الوحدات، علاوة على الحملات المرورية على التجمعات والمزارع ومناطق الثروة الحيوانية، وفي ظل التزام تام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.