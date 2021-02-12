شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية شعبة "عمارة" بالمهندسين توصى بوجود مهندس معمارى فى جميع المشروعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت الجمعية العمومية لشعبة الهندسة المعمارية بالنقابة العامة للمهندسين، بمخاطبة الجهات المعنية في الدولة لإقرار وجود مهندس معماري في جميع المشروعات المؤثرة على النسيج العمرانى، حتى يتمكن المهندسون من تحقيق جودة الحياة للشعب المصري ،كما أوصت بإضافة تخصصات استشارية جديدة لمهندسى الشعبة، وعقد دورة تدريبية للمهندسين المعماريين فى تخصص "جودة التنفيذ مع شعبة الهندسة المدنية"

وعقدت الشعبة المعمارية عموميتها بحضور المهندسة زينب عفيفي، أمين عام مساعد النقابة والمهندس الاستشاري مؤمن شفيق – عضو مكمل شعبة عمارة وعضو المجلس الأعلى بعد اكتمال النصاب القانوني طبقاً لقانون النقابة.

وأوضحت المهندسة زينب عفيفي، إن معاشات النقابة ارتفعت من مليار و200 مليون جنيه فى العام الماضي إلى مليار و500 مليون جنيه في العام الحالى، مشيرة إلى أن حوالي 1000 مهندس جديد ينضمن إلى المعاشات شهريا، بخلاف المبالغ الكبيرة التى تُسددها النقابة كإعانات مجندين وإعانات زواج، وإعانات أسرية.

ودعا الدكتور معتز محمود طلبة رئيس الشعبة، جميع مهندسي العمارة للمشاركة في لجان الشعبة المختلفة والتواصل مع مجلس الشعبة ، لتحقيق طموحات جموع المهندسين، مؤكدا أن مجلس شعبة عماره لدية خطة عمل طموحة يسعى إلى تحقيقها خلال 2021 في مقدمتها العمل على زيادة المجالات الاستشارية، والمهندسين الاستشاريين بالشعبة.

وأوضح الدكتور أحمد حسين أبو السعادات، وكيل الشعبة، أن مجلس شعبة عمارة يعمل في إطار 3 محاور رئيسية هي المحور المهني والمحور الوطني والمحور الخدمي، قائلا: خلال العام الماضى تم عمل عدد من الزيارات والتواصل مع الهيئات الهندسية والمعمارية على سبيل المثال وليس الحصر،زيارة الهيئة العامة للأبنية التعليمية ، وزيارة مجمع الجلالة ، كما تم زيارة موقع نادي نقابة المهندسين بالجيزة (فرع البحر الأعظم) وتفقد مواقع الأعمال المطلوبة للتطوير مع ضرورة الحصول على موافقة مجلس نقابة المهندسين الفرعية بالجيزة كما تم التواصل مع عدد من النقابات الفرعية ، للمشاركة في فعاليات النقابة.

وتحدث المهندس محمود العربي، أمين مساعد الشعبة عن نشاط لجنة القيد والمعادلات، موضحا أنه خلال الفترة الأخيرة تلقت اللجنة 46 طلبا للقيد من مهندسين حصلوا على بكالوريوس الهندسة من جامعات خارج مصر، وتمت الموافقة على قيد 38 مهندسا، ورفض اثنين من الطلبات، وما تزال 6 طلبات قيد الدراسة ، كما تلقت اللجنة 17 طلبا لإضافة لقب دكتوراه، وتمت الموافقة عليها جميعاً.

واستعرض الدكتور مهندس معتز طلبة، أنشطة اللجنة الإستشارية للشعبة، حيث تلقت خلال العام الماضى 109 طلبا ، تمت الموافقة على قيد 36 مهندس إستشاري وإضافة مجال إستشاري لإثنين من المهندسين وترخيص 7 مكتب هندسي استشاري نوعى لاول مرة، مشيرا إلي وجود 47 طلبا لازال قيد الدراسة وسيتم الانتهاء منها خلال مارس المقبل.