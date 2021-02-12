شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تعلن تخفيض 3 جنيهات فى أسعار شتلات الفراولة المستوردة عالية الجودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعى، إنه تم الاتفاق على تخفيض سعر شتلة الفراولة المستوردة من الشركة التابعة لجامعة فلوريدا الأمريكية ليصبح 7 جنيهات بدلًا من 10 جنيهات، وذلك دعما للمزارعين الذين يقومون بزراعة الأصناف الخاصة بالتصدير عالية الإنتاجية.

وأوضح العطار فى تصريحات له اليوم، أن ذلك يأتى فى إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الاهتمام بالصادرات الزراعية من أجل دعم الاقتصاد الوطنى بالاحتياطى النقدى وبناءا على المفاوضات التى قام بها الحجر الزراعى المصرى مع جامعة فلوريدا الأمريكية، مؤكدًا أنه جارى التفاوض على زيادة نسبة التخفيض إلى 50% بدلا من 30% ليصبح سعر الشتلة 5 جنيهات.

وأضاف العطار، أنه يجرى التفاوض مع الجامعة على إنشاء مشاتل لها فى مصر لإنتاج الشتلة محليا على مستوى كبير يكفى السوق المحلى ويحقق فائض من الشتلات للتصدير الى جميع دول العالم بحيث تصبح مصر مركزا لتصدير الشتلات المعتمدة، لافتا إلى أن تخفيض أسعار شتلات الفراولة سوف يدعم المزارعين ويوفر العملة الصعبة بالإضافة للحصول على الشتلات المعتمدة من مصدرها الرئيسي.

جدير بالذكر أن جامعة فلوريدا هى صاحبة حقوق إنتاج اجود اصناف الفراولة العالمية والتى يتم زراعتها فى مصر وتصدير انتاجها الى جميع دول العالم مما أدى الى تفوق مصر فى تصدير الفراولة الطازجة والمجمدة.