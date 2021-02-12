شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر صور طائرة بعثة الأهلى فى المجال الجوى قبل وصولها مطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 ، صور طائرة بعثة النادي الأهلي بالمجال الجوي في طريقها إلى مطار القاهرة الدولي، عقب حصوله على المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية والميدالية البرونزية بعد فوزه على نادي بالميراس البرازيلي بضربات الترجيح.

وشهدت صالة "4" بمطار القاهرة الدولي ، تشديدات أمنية غير مسبوقة استعدادا لوصول بعثة النادي الأهلي ، ودفعت سلطات مطار القاهرة الدولي برجال المرور والخدمات المعنية ووضع الحواجز الحديدية بمحيط صالة 4 بمطار القاهرة ، تحسبا للأعداد الكبيرة من جماهير النادي المقرر تواجدها أمام الصالة بالمطار للاحتفال بالنادي الأهلي عقب حصوله على المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية والميدالية البرونزية.

و شددت سلطات مطار القاهرة من إجراءات التأمين في محيط صالة 4 المخصصة للطائرات الخاصة ، مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة داخل الصالة قبل وصول البعثة .

ويستقبل مطار القاهرة الدولي، في تمام الساعة 2,40 عصر اليوم بعثة النادي الأهلي قادمة من العاصمة القطرية الدوحة علي متن طائرة خاصة تابعة لشركة مصر للطيران الرحلة رقم 3201 بعد حصوله على المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية.

يذكر أن فريق الأهلي توج بالميديالة البرونزية بكأس العالم للأندية المقامة حاليا بالدوحة بعدما فاز على بالميراس بضربات الجزاء الترجيحية، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بينهما خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس ، الخميس، بإستاد المدينة التعليمية لتحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال الأندية .



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