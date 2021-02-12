شكرا لقرائتكم خبر عن التأمينات تجدد التأكيد على الالتزام بإجراءات الوقاية خلال صرف معاشات فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جددت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعى، التأكيد على كافة المنافذ باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية خلال صرف معاشات فبراير الجارى، والتأكيد على وجود تباعد فى منافذ الصرف وتطهير المنافذ بشكل مستمر. ويتم الصرف وفق جداول منظمة منعا للتكدس أمام منافذ الهيئة كما حدث خلال الأشهر المقبلة.

وشكلت الهيئة غرفة عمليات لمتابعة صرف المعاشات بمنافذ الصرف، وتذليل أى معوقات تواجه أصحاب المعاشات أو المستفيدين. بجانب أيضا التأكيد على كافة المنافذ بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وعدم التهاون .‎