شكرا لقرائتكم خبر عن الصوت والضوء يستضيف أسر شهداء بورسعيد بمعبد الكرنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات وزارة فطاع الأعمال العام، أسر شهداء محافظة بور سعيد لحضور عرض الصوت والضوء باللغة العربية بمعبد الكرنك مجانا، وذلك فى إطار اهتمام ودعم الشركه لأسر الشهداء والمحاربين القدماء وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

وصرح محمد عبد العزيز العضو المنتدب التنفيذي لشركة الصوت والضوء فى بيان للشركة اليوم الجمعة، أن الشركه تهتم دائما بالدور المجتمعى نحوهم فالشركه تسعي دائما لاستضافتهم واستقبالهم في مناطق الشركه الخمسه الاهرامات، الكرنك، فيله، ابو سمبل، ادفو.

كما أشار عبد العزيز، أن استقبال أسر الشهداء والمحاربين القدماء وكبار السن وذوى القدرات الخاصه أصبح جزء هام في لائحه الشركة منذ سنوات قليله في ضوء مسئولياتها المجتمعيه.

يذكر أيضا أن الصوت والضوء قد استضاف منذ ايام أبناء جمعية خيرية من الأطفال المكفوفين لحضور عرض الصوت والضوء بمعبد الكرنك مجانا.