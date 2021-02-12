شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في منافذ وزارة التموين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، في طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

‎وشهدت الاسعار استقرارا اليوم الجمعة. وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة، بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، وجاءت كالتالى:

‏‎- الطماطم بسعر 3 جنيهات للكيلو، والبطاطس بـ 3.25جنيهات، والبصل بـ 7جنيهات، والكوسة 6 جنيه للكيلو، والجزر 5.5 جنيهات، والخيار 5 جنيه.

‏‎- الباذنجان الرومى بـ 3.5جنيهات للكيلو والفلفل الرومى بـ 5.5جنيه للكيلوجرام.

- الباذنجان الأبيض 9 حنيه

‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 5 والفلفل الرومى 5.5 والفلفل الألوان 19 والليمون 17.5 جنيه.

الفاصوليا الخضراء 14.5 جنيه.

التفاح السكرى 25 جنيها

‏‎‏‎- كانتلوب " أناناس" بـ 10 جنيها.

- اليوسفي 7 جنيهات.

- الجرافة 9 جنيهات.

‏‎‏‎- الموز البلدى 10 جنيه.

‏‎‏‎‏‎- العنب المستورد " اسود " بـ 35 جنيها.

‏- التفاح الإيطالى 25 جنيها.

- البسلة 8 جنيه.