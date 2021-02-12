شكرا لقرائتكم خبر عن "مياه القاهرة" : غدا قطع الخدمة عن 18 منطقة بسبب توسعات الطريق الدائرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن مناطق ( الريان - عرب الجرعان - إسكانات الأهالى خلف سبيكو - إسكانات النيل بجميع حروفها - و أملاك 2 - تقسيم مكة - القاهرة 2 - القاهرة د - القاهرة ج - إسكندرية 1 - الدلتا 1 - البركة - كفر أبوصير - سيجال - البركة الشرقية و الغربية - الأمن المركزى - المؤسسة العقابية - أحواض الطويل و داود و حشان ).

وقالت الشركة فى بيان اليوم، أنه اعتباراً من الساعة ال10 صباح غدًا السبت الموافق 13 / 2 / 2021، وحتى الساعة العاشرة مساء نفس اليوم، سيتم قطع المياه عن المناطق المذكورة، وذلك نظراً لأعمال تنفيذ توسعات بالطريق الدائري، الأمر الذى يستلزم تحويل مسار خط المياه قطر 900مم .

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكو، مؤكدة قيامها بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.