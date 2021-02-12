شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل مصر": زرعنا 130 ألف فدان في المرحلة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور ياسر عبد الحكيم المستشار العلمي لمشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي المقام على 500 ألف فدان، إن المشروع يستهدف زيادة الرقعة الزراعية في مصر، إذ تتمتع مصر بمزية نسبية على مستوى المناخ والرقعة الزراعية والخبرة الزراعية المتراكمة، وبالتالي كان لا بد من الاستفادة من كل ذلك، والتوسع في 500 ألف فدان.

وأضاف عبدالحكيم خلال تصريحات لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، مع الإعلامي محمد الشاذلي، والإعلامية هدير أبو زيد: "المشروع يبدأ من تقاطع الطريق الدائري الإقليمي، بطول 100 كم على محور الضبعة، وعرض 35 كم، وبدأنا المرحلة الأولى التي زارها الرئيس عبدالفتاح السيسي وذلك بزراعة 130 ألف فدان".

وتابع المستشار العلمي لمشروع "مستقبل مصر"، أن موقع المشروع متميز نظرا لقربه من محافظات القاهرة، الجيزة، المنوفية، والبحيرة، بالتالي فإنه سيوفر عمالة زراعية لهذه المحافظات: "زرعان البطاطس والفول السوداني والذرة والبسلة وبنجر السكر، وسنزرع محاصيل أخرى لها جدوى اقتصادية".

وأردف، أن كبرى الشركات الزراعية للمستثمرين المصريين بالسوق المصري يشاركون في زراعة الأفدنة، بواقع 100 ألف فدان من إجمالي 130 ألف جرى زراعتهم في المرحلة الأولى، إذ أنتجوا وصدروا منتجاتهم كما باعوها للتجار في السوق المحلي.