شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. مبادرة حياة الكريمة تحول الريف المصري لمجتمع متطور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 المزيد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها تقرير عن حياة كريمة، ونفي الحكومة الاستقطاع من حسابات المواطنين بالبنوك لتمويل المشروعات فضلاً عن تغطية شاملة لبعثة الأهلي في قطر، بعد تحقيق الميدالية البرونزية، وتقارير سياسية واقتصادية ورياضية وفنية متنوعة.

واقرأ في أخبار مصر

"حياة كريمة" تحول قرية أقليت بأسوان إلى مجتمع متطور.. الأهالى لـ"الخليج 365": الصرف الصحى وخطوط مياه الشرب ورصف الطرق أبرز الاحتياجات.. والسيدات: الرئيس سيحول البيوت الريفية البسيطة إلى مساكن متميزة.. صور

قرية أقليت بمحافظة أسوان، هى إحدى القرى المركزية التابعة للوحدة المحلية لمركز كوم أمبو، والتى وقع عليها الاختيار لتكون ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، لتغيير واجهة الحياة داخل القرية وترفع المستوى المعيشى لسكانها الذين يزيد عددهم عن 30 ألف نسمة وفقاً لآخر الإحصائيات، ”الخليج 365” انتقل إلى قرية أقليت بمركز كوم أمبو محافظة أسوان، للاستماع من الأهالى حول احتياجاتهم المطلوبة وكيف يتوقعون مستقبلهم بعد قرار رئيس الجمهورية بتطوير الريف المصرى ضمن مبادرة حياة كريمة.

الحكومة تنفى الاستقطاع من حسابات المواطنين بالبنوك لتمويل مشروعات العاصمة الإدارية

نفت الحكومة ما تردد من أنباء عن الاستقطاع من حسابات المواطنين بالبنوك لتمويل باقي مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.

الإحصاء: 438.5 ألف حريق تسبب في خسارة قيمتها 3.6 مليار جنيه بمصر خلال 10 سنوات

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وقوع 438,5 ألف حريق في مصر خلال الـ 10 سنوات الماضية، حيث سجل عدد الحرائق 51,2 ألف حريق خلال عام 2010 مقابل 47,5 ألف حريق خلال عام 2009 بنسبة ارتفاع قدرها 7.8%، وانخفض في العام التالي ليبلغ 40,9 ألف حريق بنسبة انخفاض قدرها 20,2 % عن عام 2010، وانخفض خلال عام 2012 مسجلاً 38,1 ألف حريق بنسبة انخفاض قدرها 6,8 % عن العام السابق عليه، وبلغ 34,8 ألف حريق خلال عام 2014 بنسبة انخفاض قدرها 8,6 % عن عام 2012، وسجل 37,6 ألف حريق خلال عام 2015 بنسبة ارتفاع قدرها 7,9 % عن عام 2014، وبلغ 45,7 ألف حريق 2016 بنسبة ارتفاع قدرها 21,6 % عن عام 2015.

موسيمانى: الأهلى سيظهر بشكل أفضل فى كأس العالم للأندية الموسم المقبل

رد الجنوب أفريقى بيتسو مونسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى، على الحساب الرسمى للإتحاد الافريقى الكاف باستعداد الاهلى للظهور بشكل أفضل فى كأس العالم للأندية الموسم المقبل ،وكتب موسيمانى عبر حسابه على تويتر:"نأمل أن نكون مثلنا إفريقيا جيدا في المونديال.. هناك متسع للتطور. سنظهر بشكل أفضل العام المقبل".

انخفاض درجات الحرارة غدا وشبورة بكافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 21 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس غدا السبت استمرار انخفاض درجات الحرارة، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للدفء على السواحل الشرقية والرياح معتدلة مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

علىَ معلول يوجه رسالة قوية لـ محمد عمارة: مش أنا اللى أهرب من المباريات.. فيديو

قدم الظهر التونسي الدولي علي معلول، لاعب الأهلي التهنئة لمجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، والجهاز الفني والإداري والطبي واللاعبين وجماهير النادي بعد التتويج بالميدالية البرونزية بكأس العالم للأندية، وقال معلول: «برونزية كأس العالم للأندية إنجاز جديد يضاف إلى هذا الجيل من اللاعبين، وقد تحقق بروح وشخصية الأهلي وإصرار وبسالة جميع عناصر الفريق».

"مياه القاهرة" : غدا قطع الخدمة عن 18 منطقة بسبب توسعات الطريق الدائرى

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن مناطق ( الريان - عرب الجرعان - إسكانات الأهالى خلف سبيكو - إسكانات النيل بجميع حروفها - و أملاك 2 - تقسيم مكة - القاهرة 2 - القاهرة د - القاهرة ج - إسكندرية 1 - الدلتا 1 - البركة - كفر أبوصير - سيجال - البركة الشرقية و الغربية - الأمن المركزى - المؤسسة العقابية - أحواض الطويل و داود و حشان ).

جثمان على حميدة يصل مسجد الفتح بمطروح تمهيدا لصلاة الجنازة.. فيديو لايف

قدم ”الخليج 365” بثًا مباشرًا من أمام مسجد الفتح بمحافظة مرسى مطروح، وذلك لحظة وصول جثمان الفنان الراحل، علي حميدة، وذلك تمهيداً لصلاة الجنازة عليه وتشييع جثمانه من داخله، ومن المقرر إقامة صلاة الجنازة عليه عقب صلاة ظهر اليوم الجمعة، ثم دفنه بمقابر مطروح الشرقية، وهى مقابر عامة فى منطقة المغاربة، حيث إن محافظة مطروح ليست بها مقابر عائلات أو مقابر مخصصة لأسر بعينها، فالمقابر للجميع ولا توجد مبانى تفصل بين القبور، ويتم الدفن داخلها بالطريقة التقليدية وهى طريقة "اللحد".

"هدية الرئيس" مكافأة السائقين الملتزمين باستبدال سياراتهم القديمة بالجديدة.. السائقون يوجهون التحية والشكر للرئيس السيسي على مبادرته.. واستقبال حافل للمستفيدين.. والمبادرة تحمل مميزات عديدة للمواطنين.. فيديو

أظهر فيديو لمبادرة "هدية الرئيس" لحزب مستقبل وطن المكافأة التى تم منحها للسائقين الملتزمين باستبدال سياراتهم القديمة التى تعمل بالبنزين بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، والتى تحمل العديد من المميزات سواء للمواطن العادى أو للشركات، حيث إنها تشجع الصناعة المحلية، علاوة على أن استخدام الغاز الطبيعى يحد من التلوث البيئي.

ماذا قال أبطال الأهلى بعد إنجاز المونديال.. طاهر يداعب كأس البطولة: نراك العام المقبل.. مروان يشكر الجماهير.. كهربا:خدت البرونزية وأنا على السرير.. الشحات:كنت بجرى فى الأوضة من الفرحة..وشريف: لست راضياً عن نفسى

أضاف النادى الأهلى رابع ميدالية لقارة أفريقيا فى كأس العالم للأندية بعد حصوله على الميدالية البرونزوية وتتويجه بالمركز الثالث بعد فوزه على نظيره فريق بالميراس البرازيلى بركلات الترجيح بنتيجة 3 - 2، عقب نهاية الوقت الأصلى بالتعادل السلبي.

آخر مستجدات برنامج الرئيس لتطوير الريف ضمن مبادرة "حياة كريمة".. التنمية المحلية تعد مشروعات الخطط التنموية لـ51 مركزا تضم 1443 قرية.. شعراوى: لجان مجتمعية لإشراك المواطنين فى التخطيط ومتابعة المشروعات

تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، تقريراً من الوحدة المركزية لمبادرة "حياة كريمة" بالوزارة عن آخر تطورات وجهود تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية وتوجيهات رئيس الوزراء ذات الصلة فى إطار تنفيذ المشروع القومى لتطوير القرى المصرية، الذى يمثل المرحلة الجديدة من مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة".

وأكد شعراوى، أنه تم الانتهاء من تحديد الوضع الراهن والاحتياجات التنموية فى 51 مركز إدارى بكل القطاعات والتى تضم 1443 قرية ضمن المشروع القومى لتطوير القرى المصرية ضمن المرحلة الجديدة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لافتا إلى أنه تم موافاة وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتلك الاحتياجات.

الداخلية تضبط 13 ألف شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية

نجحت وزارة الداخلية في ضبط (13010) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ (12891) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (119) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير (579) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (179) قضية فى مجال منع تداول الشيشة بإجمالى مضبوطات (1202) شيشة.

بعثة الأهلي تغادر فندق الإقامة فى الدوحة قبل رحلة العودة إلى مصر.. فيديو

غادرت بعثة النادي الأهلي فندق الإقامة بالدوحة، متجهة إلى المطار، في رحلة العودة إلى مصر بعد حصد الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، والتى فاز بها الفريق الأحمر بعد الفوز بركلات الجزاء الترجيحية على منافسه بالميراس البرازيلي بنتيجة 3/2 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية التى أقيمت في الدوحة.

أكد محمد الشناوي، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق استحق التتويج بالميدالية البرونزية، في كأس العالم للأندية، عن جدارة واستحقاق بعد الأداء الرجولي الذي قدمه اللاعبون، منذ انطلاق البطولة وحتى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية.