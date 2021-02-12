شكرا لقرائتكم خبر عن توافد أهالي مطروح لأداء صلاة الجنازة على الفنان علي حميدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توافد أهالي محافظة مطروح، اليوم الجمعة، على مسجد الفتح بمدينة مرسي مطروح لأداء صلاة جنارة الفنان علي حميدة، حيث كان من الشخصيات المحبوبة في المحافظة، ويتمتع بعلاقات من الود والطيبة مع جميع أبنائها. وودع أهالي المحافظة جثمان الفنان، من داخل المسجد.

وكان الفنان الراحل قد أُصيب بوعكة صحية مفاجئة، بعد ظهر أمس الخميس، نُقل علي أثرها إلي مستشفي مطروح العام، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله إلي المستشفي في الرابعة والنصف مساء أمس.