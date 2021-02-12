شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع التيار الكهربائي عن 3 مناطق بمدينة مغاغة في المنيا السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد سيد أبوليلة، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة، فصل التيار الكهربائي عن مغذي كهرباء «موردة النيل»، لإجراء أعمال الصيانة الدورية من الثامنة صباحا، على أن يتم التوصيل بعد الانتهاء من الأعمال في نفس اليوم الساعة الثانية ظهرا.

وأضاف «أبوليلة»: والمناطق التي سيتم فصل الكهرباء عنها هي: تقسيم أحمد حسن، والمنطقة المجاورة لسكن عدوي، وشارع البحر.