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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بالورود والشكولاته والنداء الصوتي، أستقبلت شركة مصرللطيران بمطار الدوحة الدولي، اليوم الجمعة، بعثة النادى الأهلى الفائز بالميدالية البرونزية في بطولة كاس العالم للأندية لكرة القدم علي متن طائرة خاصة رقم MS3201 تابعة للشركة والتي من المقرر ان تصل ظهر اليوم مطار القاهرة، وتحمل الفريق.

وحرصت مصرللطيران علي استقبال أعضاء بعثة النادي الأهلي علي متن الطائرة التي أقلعت منذ قليل بالورود والشيكولاته التي تحمل شعار مصرللطيران والمارد الأحمر كما قدم أفراد الركب الطائر للرحلة التهنئة للفريق عبر النداء الصوتي للطائرة علي هذا الإنجاز الرياضي الجديد .

جدير بالذكر أن مصرللطيران نقلت النادي الأهلي في جميع مشاركاته في بطولة كأس العالم للأندية منذ المشاركة الأولي في عام 2005 باليابان .

من جانب أخر بدات الاستعدادات داخل صالة السفر رقم 4 بمطار القاهرة الدولي لاستقبال فريق النادي الأهلي، حيث أنتشر القوات الأمنية بمداخل ومخارج الصالة وأطقم العلاقات العامة والاتوبيسات الخاصة بنقل اللاعبين من المطار الي مقر النادي الأهلي بالجزيرة، ووفقا لمصادر بالشركة أن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، سيتخلف عن العودة مع الفريق، لقضاء عدة أيام بإمارة دبي، لقضاء فترة راحة بمنزل كريمته.

طائرة خاصة تقلع الآن من الدوحة في طريقها للقاهرة وعلي متنها فريق النادي الأهلي