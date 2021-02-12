شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم في مصر.. انخفاض 12جنيهًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت أسعار الذهب اليوم فى مصر الانخفاض بفعل انخفاض سعر الذهب عالميًا مقابل الدولار الذي عزز من أوضاعه بفضل توزيعات أسهم الشركات الأمريكية، واستمر سعر الذهب اليوم فى الانخفاض فى البورصات العالمية لليوم الثاني على التوالي بعد أن ظل يرتفع لمدة 4 أيام متواصلة.

انخفاض أسعار الذهب اليوم فى مصر

انخفضت أسعار الذهب عيار 24 صباح اليوم إلى 905 جنيهًا، بدلاً من 917 جنيهًا صباح أمس، بانخفاض 12 جنيهًا.

هبطت أسعار الذهب عيار 21 إلى صباح اليوم إلي 793 جنيهًا بدلاً من 804 جنيهات صباح أمس، بانخفاض 11 جنيهًا.

انخفضت أسعار الذهب عيار 18 صباح اليوم إلى 679 جنيهًا من 687 جنيهًا صباح أمس، بانخفاض 8 جنيهات.

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 6344 جنيهًا صباح اليوم بدلاً من 6440 جنيهًا صباح أمس، بانخفاض 96 جنيهًا عن أمس.

سعر الذهب في مصر سعر الذهب صباح اليوم سعر الذهب صباح أمس الإنخفاض سعر جرام الذهب عيار 24 905 917 12 سعر جرام الذهب عيار 21 793 804 11 سعر جرام الذهب عيار 18 679 687 8 سعر الجنيه الذهب 6344 6440 96

سعر الذهب عالميًّا صباح اليوم

واصل سعر الذهب عالميًا الانخفاض عالميًا لليوم الثاني على التوالي، ووصل السعر الساعة الحادية عشر صباح اليوم الجمعة إلى 1816.40 دولار تقريبًا، وكان السعر الافتتاحي اليوم 1826.8 دولار في حين انخفض السعر أمس من 1844.3 دولار كسعر الافتتاحي ليصل إلي 1826.8 في ختام تعاملات أمس.

التاريخ السعر الافتتاحي السعر الأن/ختام التعاملات المحصلة 12/2/2021 1826.8 1816.4 انخفاض 11/2/2021 1844.3 1826.8 انخفاض

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعًا الأسبوع الماضي بفعل أخبار عن سوق العمل الأمريكية وارتفاع عدد المتعطلين عن العمل، وأدي ذلك إلى انخفاض سعر الدولار وارتفاع سعر الذهب بالتبعية، وكان السعر يوم 5 فبراير من 1794.30 فى السعر الافتتاحي إلى 1813.00 دولار بختام التعاملات، وارتفع اليوم 8 فبراير عقب عطلة البورصات إلى 1834.2، وارتفع يوم 9 فبراير إلى 1837.5، ووصل يوم 10 فبراير إلى 1842.80 دولار، ثم انخفض الآن بنحو 18 دولارا.

التاريخ السعر الافتتاحي ختام التعاملات المحصلة 10/2/2021 1838.3 1842.7 ارتفاع 9/2/2021 1838.3 1837.5 ارتفاع 8/2/2021 1818.1 1834.2 ارتفاع 5/2/2021 1794.3 1813.00 ارتفاع

تراجع اسعار الذهب - صورة أرشيفية